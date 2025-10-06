LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER MUSIQUE HARPE ET CLAVECIN

13B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Découvrez la harpe et le clavecin, instruments rares aux sonorités et techniques uniques, avec Martine Flaissier et France Vézina du Conservatoire Béziers Méditerranée.

Venez explorer la harpe et le clavecin, deux instruments rares aux formes et modes de jeu singuliers.

Le Conservatoire Béziers Méditerranée et ses professeurs Martine Flaissier (harpe) et France Vézina (clavecin).

Pour les enfants de 6 à 12 ans.

Entrée libre sur réservation. .

13B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80

English :

Discover the harp and harpsichord, rare instruments with unique sounds and techniques, with Martine Flaissier and France Vézina from the Conservatoire Béziers Méditerranée.

German :

Entdecken Sie die Harfe und das Cembalo, seltene Instrumente mit einzigartigen Klängen und Techniken, mit Martine Flaissier und France Vézina vom Conservatoire Béziers Méditerranée.

Italiano :

Scoprite l’arpa e il clavicembalo, strumenti rari con suoni e tecniche uniche, con Martine Flaissier e France Vézina del Conservatorio di Béziers Méditerranée.

Espanol :

Descubra el arpa y el clavicémbalo, instrumentos poco comunes con sonidos y técnicas únicos, con Martine Flaissier y France Vézina del Conservatoire Béziers Méditerranée.

L’événement LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER MUSIQUE HARPE ET CLAVECIN Béziers a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE