Les rendez-vous de Sainte Marthe Brain sur l’Authion Loire-Authion

Brain sur l’Authion 3 route de la Plotinière Loire-Authion Maine-et-Loire

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-19 19:00:00

2025-09-19 2025-09-20

Au programme des portes ouvertes rencontre avec les producteurs locaux et des animations prévues tout au long de la journée. .

Brain sur l’Authion 3 route de la Plotinière Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 60 32 58 accueil@fermedesaintemarthe.com

