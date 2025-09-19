Les rendez-vous de Sainte Marthe Brain sur l’Authion Loire-Authion
Brain sur l’Authion 3 route de la Plotinière Loire-Authion Maine-et-Loire
Début : 2025-09-19 14:00:00
fin : 2025-09-19 19:00:00
2025-09-19 2025-09-20
Au programme des portes ouvertes rencontre avec les producteurs locaux et des animations prévues tout au long de la journée. .
Brain sur l’Authion 3 route de la Plotinière Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 52 60 32 58 accueil@fermedesaintemarthe.com
