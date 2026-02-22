Les Rendez-vous de Sally

Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Sally vous invite au jardin ! Le printemps arrive et Sally a envie de vous faire découvrir son nouveau jardin en ville ! Et pour lancer la nouvelle saison, quoi de mieux qu’une journée à la découverte des plantes compagnes et de la vannerie sauvage !

Venez à la rencontre de Nathalie Léon, tisseuse et vannière, pour apprendre à identifier et à récolter des plantes sauvages, les gestes de nettoyage des broussailles et puis leur recyclage en vannerie. Et c’est promis, après vous allez voir les ronces, le lierre et les autres mauvaises herbes d’un autre œil !

L’accès au jardin est uniquement piéton, donc garez vous devant le Parc Gabriel Forestier, ou sur la Rue de la Sole, puis descendez vers le camping pour ensuite prendre à droite. Le jardin se trouve sur la gauche au bout du chemin. Suivez les flèches !

Venez quand vous voulez ! Coin pique-nique pour le repas de midi. .

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Rendez-vous de Sally

L’événement Les Rendez-vous de Sally Eymet a été mis à jour le 2026-02-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides