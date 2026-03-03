Les Rendez-vous de Sally Col de Pouthet Eymet

Les Rendez-vous de Sally Col de Pouthet Eymet mercredi 4 mars 2026.

Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet Dordogne

Sally vous invite au jardin pour une atelier participatif sur la taille des arbres fruitiers.

Sur inscription.   .

Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96  lesamisdesally@gmail.com

