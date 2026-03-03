Les Rendez-vous de Sally Col de Pouthet Eymet

Les Rendez-vous de Sally

Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet Dordogne

Début : 2026-03-04

fin : 2026-03-04

2026-03-04

Sally vous invite au jardin pour une atelier participatif sur la taille des arbres fruitiers.

Sur inscription. .

Col de Pouthet 60 Route de Bergerac Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 68 58 96 lesamisdesally@gmail.com

