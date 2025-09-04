Les rendez-vous de septembre Compiègne

Les rendez-vous de septembre Compiègne jeudi 4 septembre 2025.

Les rendez-vous de septembre

2 Rue d’Austerlitz Compiègne Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-04

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-04

Que vous soyez amateur de blues, de funk, de new wave ou simplement curieux de découvertes musicales, Les Rendez-vous de Septembre vous promettent une édition riche en émotions, dans un cadre aussi magique qu’intimiste.

Jeudi 4 septembre à 20h30

Zac Schulze Gang (Blues)

Place à une déferlante de rock’n’roll pur jus avec ce trio britannique qui fait sensation sur les scènes anglaises. Guitares nerveuses, chant habité, énergie sauvage le Zac Schulze Gang ressuscite l’esprit des grands du bluesrock (The Black Keys, Rory Gallagher, Cream…) avec une fougue résolument moderne. Un démarrage en trombe pour lancer le festival !

Vendredi 5 septembre à 20h30

The Horndogz (Funk)

Voici la fanfare funk la plus groove de l’Hexagone ! Avec leurs cuivres affûtés, leurs rythmiques implacables et une présence scénique explosive, The Horndogz enchaînent les influences (Maceo Parker, Parliament-Funkadelic, Prince…) et réveillent les foules. Un cocktail de soul, hip-hop et afro-funk irrésistible qui fera danser la place jusqu’au bout de la nuit.

Samedi 6 septembre à 20h30

Korgis (New wave)

Les fans de pop britannique des années 80 connaissent forcément The Korgis, groupe culte derrière le tube planétaire Everybody’s Got to Learn Sometime. Avec leur nouveau spectacle Time Machine, les Korgis nous invitent à un voyage musical à travers leurs propres classiques et les hits qui les ont inspirés des Beatles à David Bowie, en passant par Peter Gabriel, 10cc ou encore Electric Light Orchestra. Un concert-hommage élégant et vibrant, porté par des musiciens de haut vol.

Dimanche 7 septembre à 16h

Ol’Moses Gospel Choir (Gospel)

Pour clore le festival sur une note d’élévation, place au gospel ! Le chœur Ol’Moses Gospel Choir célèbre l’âme, la foi et la joie avec des voix puissantes, des harmonies saisissantes et une ferveur communicative. Un répertoire entre tradition et modernité, pour faire vibrer les cœurs et réunir tous les publics dans un final lumineux et émouvant. 0 .

2 Rue d’Austerlitz Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 41 83 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les rendez-vous de septembre Compiègne a été mis à jour le 2025-08-25 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme