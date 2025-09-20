Les rendez-vous dédiés aux familles et aux plus jeunes Palais-musée des Archevêques de Narbonne Narbonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

[Palais-Musée, parcours d’Art]

Cluedo au Palais

Qui a tué la Dame Blanche ?

Enquêtez en famille ou entre amis !

Alors que chaque nuit les tableaux du musée prennent nuit, un meutre a été commis ! Menez l’enquête, seul ou en famille, pour découvrir l’identité de la Dame Blanche, son meurtrier, l’arme et le lieu du crime.

Dimanche en continu, de 10h à 11h30 et de 14h à 18h

Rendez-vous à l’accueil du parcours d’Art, pour les instructions et début de l’activité, au second étage au Palais-Musée des Archevêques

Autour de l’exposition La mode en majesté

Secrets de soie et d’étoffes

À vos marques, prêts… ? Relevez des défis en équipe autour de costumes de prestige !

En compagnie d’un guide-conférencier et avec ton équipe, tu vas devoir faire travailler ton sens de l’observation, ta mémoire et ton imaginaire pour remporter les olympiades autour de l’exposition La mode en majesté, habits de prestige de la Renaissance au XIXe siècle !

Tu découvriras un grand nombre de costumes, leur signification sociale, l’évolution des gardes robes, de la mode et du goût au fil du temps.

Samedi à 17h

Dimanche à 14h

Rendez-vous devant la chapelle Saint-Martial, dans la cour d’Honneur du Palais-Musée des Archevêques

Palais-musée des Archevêques de Narbonne Place de l’Hotel de Ville, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0468903055 https://webmuseo.com/ws/musees-narbonne/app/collection/expo/1 Le Palais-musée, à la fois résidence et forteresse, est l’œuvre de plusieurs archevêques bâtisseurs et de Viollet-le-Duc. Le Palais des Archevêques se situe dans le centre historique. La Maison natale de Charles Trenet se trouve quant à elle à 10 minutes à pied du centre-ville. Se rendre au Palais-Musée : En bus (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Arrêt « Les Halles », lignes A, B, C, D et E Arrêt « Jean Jaurès », lignes A, B, C, D et E Plus d’informations sur le site internet de Citibus https://www.citibus.fr/ Avec la Citadine, navette gratuite du lundi au samedi (réseau Citibus du Grand Narbonne) : Citadine 1, arrêts « Cathédrale », « Hôtel de Ville » ou « Les Halles » Citadine 2, arrêt « Les Halles » Plus d’informations sur le site internet du Grand Narbonne https://www.legrandnarbonne.com/vivre-au-quotidien/se-deplacer/en-bus/les-citadines En voiture : Situé dans une zone piétonne dans le coeur de ville, plusieurs parkings payants se trouvent à proximité du Palais-Musée des Archevêques en plus des places de stationnement : Parking Narbonne Cathédrale, Parking de Bourg, Parking Narbo […]

© Mireille Franc