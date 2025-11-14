Les rendez-vous des chefs Croq’Festival Caen

Les rendez-vous des chefs Croq’Festival

Esplanade Jean-Marie Louvel Caen Calvados

Et si vous goûtiez à la créativité des chefs caennais ?

Lors de ce temps fort dédié à la gastronomie locale, venez à la rencontre de 26 chefs installés dans le cloître de l’Hôtel de Ville.

Dégustez leurs bouchées savoureuses à seulement 2€ sur quatre thématiques les produits laitiers, les fruits et légumes, les viandes et les produits de la mer.

Un moment gourmand à partager pour éveiller vos papilles et découvrir de nouvelles saveurs au cœur de Caen ! .

English : Les rendez-vous des chefs Croq’Festival

Why not sample the creativity of Caen’s chefs?

During this special event dedicated to local gastronomy, come and meet several chefs set up in the cloister of the Hôtel de Ville.

Taste their tasty bites for just 2? on four themes.

German : Les rendez-vous des chefs Croq’Festival

Wie wäre es, wenn Sie die Kreativität der Köche aus Caen probieren würden?

Bei dieser Veranstaltung, die der lokalen Gastronomie gewidmet ist, treffen Sie im Kreuzgang des Rathauses auf mehrere Köche.

Probieren Sie ihre köstlichen Häppchen für nur 2? zu vier verschiedenen Themen.

Italiano :

Perché non assaggiare la creatività degli chef di Caen?

Durante questo evento speciale dedicato alla gastronomia locale, venite a conoscere una serie di chef che lavorano nel chiostro del Municipio.

Assaggiate i loro gustosi piatti per soli 2 euro su quattro temi.

Espanol :

¿Por qué no probar la creatividad de los chefs de Caen?

Durante este evento especial dedicado a la gastronomía local, venga a conocer a varios chefs instalados en el claustro del Ayuntamiento.

Deguste sus sabrosos bocados por sólo 2? en cuatro temas.

