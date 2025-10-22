Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn Place Soljenitsyne Crest

Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn Place Soljenitsyne Crest mercredi 22 octobre 2025.

Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn

Place Soljenitsyne Médiathèque de la Vallée de la Drôme Crest Drôme

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22

2025-10-22

Un film choisi par les bibliothécaires pour émerveiller le jeune public!

Place Soljenitsyne Médiathèque de la Vallée de la Drôme Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 60 50 mdvd-crest@ladrome.fr

English :

A film chosen by librarians to amaze young audiences!

German :

Ein Film, der von den Bibliothekaren ausgewählt wurde, um das junge Publikum zu begeistern!

Italiano :

Un film scelto dai bibliotecari per stupire il giovane pubblico!

Espanol :

¡Una película elegida por los bibliotecarios para sorprender al público joven!

L’événement Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn Crest a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme