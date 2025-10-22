Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn Place Soljenitsyne Crest
Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn Place Soljenitsyne Crest mercredi 22 octobre 2025.
Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn
Place Soljenitsyne Médiathèque de la Vallée de la Drôme Crest Drôme
Début : 2025-10-22 16:00:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Un film choisi par les bibliothécaires pour émerveiller le jeune public!
Place Soljenitsyne Médiathèque de la Vallée de la Drôme Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 60 50 mdvd-crest@ladrome.fr
English :
A film chosen by librarians to amaze young audiences!
German :
Ein Film, der von den Bibliothekaren ausgewählt wurde, um das junge Publikum zu begeistern!
Italiano :
Un film scelto dai bibliotecari per stupire il giovane pubblico!
Espanol :
¡Una película elegida por los bibliotecarios para sorprender al público joven!
