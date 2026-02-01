Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn Place Soljenitsyne Crest

Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn

Place Soljenitsyne Médiathèque de la Vallée de la Drôme Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:00:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18

Un film choisi par les bibliothécaires pour émerveiller le jeune public!

.

Place Soljenitsyne Médiathèque de la Vallée de la Drôme Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 60 50 mdvd-crest@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn

A film chosen by librarians to delight young audiences!

L’événement Les rendez-vous des enfants: ciné pop-corn Crest a été mis à jour le 2026-02-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme