Les rendez-vous des Friendciscaines Artothèque, des oeuvres d’art en commun Deauville

Début : 2026-02-10 17:00:00
fin : 2026-02-10 18:00:00
2026-02-10
Bibliothèque ? Médiathèque ? Non, Artothèque ! Charles Gelis, responsable de l’Espace culturel et artothèque des Dominicaines de Pont-l’Evêque, présente un dispositif encore assez méconnu permettant tout simplement d’emporter l’art à la maison. De la logique de collection jusqu’aux murs des particuliers ou des entreprises, c’est un voyage de découverte sur le chemin de ces œuvres à disposition de tous. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
English : Les rendez-vous des Friendciscaines Artothèque, des oeuvres d’art en commun
Library ? Media library? No, Artothèque! Charles Gelis, manager of the Espace culturel et artothèque des Dominicaines de Pont-l?Evêque, presents a little-known facility that lets you take art home with you.
