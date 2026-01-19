Les rendez-vous des Friendciscaines Artothèque, des oeuvres d’art en commun Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines Artothèque, des oeuvres d’art en commun

Bibliothèque ? Médiathèque ? Non, Artothèque ! Charles Gelis, responsable de l’Espace culturel et artothèque des Dominicaines de Pont-l’Evêque, présente un dispositif encore assez méconnu permettant tout simplement d’emporter l’art à la maison.

Bibliothèque ? Médiathèque ? Non, Artothèque ! Charles Gelis, responsable de l'Espace culturel et artothèque des Dominicaines de Pont-l'Evêque, présente un dispositif encore assez méconnu permettant tout simplement d'emporter l'art à la maison. De la logique de collection jusqu'aux murs des particuliers ou des entreprises, c'est un voyage de découverte sur le chemin de ces œuvres à disposition de tous.

Library ? Media library? No, Artothèque! Charles Gelis, manager of the Espace culturel et artothèque des Dominicaines de Pont-l?Evêque, presents a little-known facility that lets you take art home with you.

