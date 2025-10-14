Les rendez-vous des Friendciscaines Comment, vous ne connaissiez pas le célèbre peintre Elstir ? Les Franciscaines Deauville Deauville

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-10-14 17:00:00

fin : 2025-10-14 18:00:00

2025-10-14

De Monet à Helleu, la Villa du Temps retrouvé à Cabourg expose chaque saison les oeuvres d’artistes admirés par Marcel Proust qui lui ont inspiré son personnage du peintre Elstir. Roma Lambert, Directrice de la Villa du Temps retrouvé, propose de décrypter ce personnage emblématique d’ « À la recherche du temps perdu » et d’explorer, à travers lui, le rapport de Proust à l’art. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les rendez-vous des Friendciscaines Comment, vous ne connaissiez pas le célèbre peintre Elstir ?

From Monet to Helleu, each season the Villa du Temps retrouvé in Cabourg exhibits the works of artists Marcel Proust admired and who inspired his character of the painter Elstir.

German : Les rendez-vous des Friendciscaines Comment, vous ne connaissiez pas le célèbre peintre Elstir ?

Von Monet bis Helleu: In der Villa du Temps retrouvé in Cabourg werden jede Saison die Werke von Künstlern ausgestellt, die Marcel Proust bewunderte und die ihn zu seiner Figur des Malers Elstir inspirierten.

Italiano :

Da Monet a Helleu, ogni stagione la Villa du Temps retrouvé di Cabourg espone le opere degli artisti che Marcel Proust ammirava e che hanno ispirato il suo personaggio del pittore Elstir.

Espanol :

De Monet a Helleu, la Villa du Temps retrouvé de Cabourg expone cada temporada las obras de los artistas que Marcel Proust admiraba y que inspiraron su personaje del pintor Elstir.

