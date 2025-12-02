Les rendez-vous des Friendciscaines Das Staatliches Bauhaus 1919-1933 Les Franciscaines Deauville Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines Das Staatliches Bauhaus 1919-1933 Les Franciscaines Deauville Deauville mardi 2 décembre 2025.

Les rendez-vous des Friendciscaines Das Staatliches Bauhaus 1919-1933

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 17:00:00

fin : 2025-12-02 18:00:00

Date(s) :

2025-12-02

D’abord école d’architecture et d’arts appliqués fondée en 1919 à Weimar par Walter Gropius, le Bauhaus s’étend rapidement aux domaines du design, de la photographie, du costume et de la danse. Rémi Grozdoff propose de découvrir ce courant artistique.

D’abord école d’architecture et d’arts appliqués fondée en 1919 à Weimar par Walter Gropius, le Bauhaus s’étend rapidement aux domaines du design, de la photographie, du costume et de la danse. Rémi Grozdoff propose de découvrir ce courant artistique, interdit par les nazis en 1933, considéré comme un art dégénéré . Après avoir suscité l’adhésion d’un grand nombre d’artistes d’avant-garde de toute l’Europe, le Bauhaus est aujourd’hui considéré comme le précurseur du design contemporain. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les rendez-vous des Friendciscaines Das Staatliches Bauhaus 1919-1933

Initially a school of architecture and applied arts founded in 1919 in Weimar by Walter Gropius, the Bauhaus rapidly expanded into the fields of design, photography, costume and dance. Rémi Grozdoff offers an insight into this artistic movement.

German : Les rendez-vous des Friendciscaines Das Staatliches Bauhaus 1919-1933

Das Bauhaus wurde 1919 in Weimar von Walter Gropius als Schule für Architektur und angewandte Kunst gegründet und dehnte sich schnell auf die Bereiche Design, Fotografie, Kostüm und Tanz aus. Rémi Grozdoff bietet einen Einblick in diese Kunstrichtung.

Italiano :

Inizialmente scuola di architettura e arti applicate fondata nel 1919 a Weimar da Walter Gropius, il Bauhaus si è rapidamente esteso ai campi del design, della fotografia, del costume e della danza. Rémi Grozdoff offre una panoramica di questo movimento artistico.

Espanol :

Inicialmente una escuela de arquitectura y artes aplicadas fundada en 1919 en Weimar por Walter Gropius, la Bauhaus se expandió rápidamente a los campos del diseño, la fotografía, el vestuario y la danza. Rémi Grozdoff ofrece una visión de este movimiento artístico.

L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines Das Staatliches Bauhaus 1919-1933 Deauville a été mis à jour le 2025-09-18 par OT SPL Deauville