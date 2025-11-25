Les rendez-vous des Friendciscaines Derbré par sa fille Les Franciscaines Deauville Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines Derbré par sa fille Les Franciscaines Deauville Deauville mardi 25 novembre 2025.

Les rendez-vous des Friendciscaines Derbré par sa fille

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-25 17:00:00

fin : 2025-11-25 18:00:00

Date(s) :

2025-11-25

Mireille, fille unique du grand sculpteur français Louis Derbré, évoque l’héritage de son père une vie entièrement consacrée à la sculpture, de la terre au feu du bronze.

Mireille, fille unique du grand sculpteur français Louis Derbré, évoque l’héritage de son père une vie entièrement consacrée à la sculpture, de la terre au feu du bronze. Son œuvre, intemporelle, s’élève aux quatre coins du monde, comme ici à Deauville. Une force créatrice et spirituelle qui a trouvé écho aussi bien au Japon et aux États-Unis qu’en France. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les rendez-vous des Friendciscaines Derbré par sa fille

Mireille, only daughter of the great French sculptor Louis Derbré, talks about her father?s legacy: a life devoted entirely to sculpture, from clay to bronze.

German : Les rendez-vous des Friendciscaines Derbré par sa fille

Mireille, die einzige Tochter des großen französischen Bildhauers Louis Derbré, spricht über das Erbe ihres Vaters: ein Leben, das ganz der Bildhauerei gewidmet war, von der Erde bis zum Feuer der Bronze.

Italiano :

Mireille, unica figlia del grande scultore francese Louis Derbré, racconta l’eredità del padre: una vita interamente dedicata alla scultura, dall’argilla al bronzo.

Espanol :

Mireille, hija única del gran escultor francés Louis Derbré, nos habla del legado de su padre: una vida dedicada por entero a la escultura, de la arcilla al bronce.

L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines Derbré par sa fille Deauville a été mis à jour le 2025-09-18 par OT SPL Deauville