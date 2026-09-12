Informations pratiques

Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines Duras et le cinéma

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-03 17:00:00

fin : 2026-11-03 18:00:00

Date(s) :

2026-11-03

Juliette de Charnacé, qui signe la mise en scène de la pièce Duras / cinéma , vous propose de découvrir une facette méconnue de Marguerite Duras à travers son travail de réalisatrice à la fin des années 1970.

Juliette de Charnacé, qui signe la mise en scène de la pièce Duras / cinéma , vous propose de découvrir une facette méconnue de Marguerite Duras à travers son travail de réalisatrice à la fin des années 1970. Une occasion de revenir sur des œuvres comme India Song ou les interviews de Duras sur le cinéma, mais aussi d’échanger avec la metteuse en scène sur la création du spectacle et sur les questions de poétique de la lumière. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les rendez-vous des Friendciscaines Duras et le cinéma

Juliette de Charnacé, who directs the play “Duras / cinéma”, invites you to discover a little-known side of Marguerite Duras through her work as a film director in the late 1970s.

L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines Duras et le cinéma Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville