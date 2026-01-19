Les rendez-vous des Friendciscaines Galeristes et marchands d’art, découvreurs de talents

Deauville

Début : 2026-03-24 17:00:00

fin : 2026-03-24 18:00:00

2026-03-24

Brassant plusieurs dizaines voire centaines de millions d’euros, le marché de l’art s’envole et fascine. On en serait presque à oublier que les marchands d’art découvrent de nouveaux artistes et promeuvent leurs talents de Paul Durand-Ruel à Kamel Mennour, Emma Crayssac, responsable des expositions, établit un panorama de galeristes engagés pour la reconnaissance des artistes. .

Les Franciscaines Deauville
+33 2 61 52 29 20

English : Les rendez-vous des Friendciscaines Galeristes et marchands d’art, découvreurs de talents

Worth tens or even hundreds of millions of euros, the art market is soaring and fascinating. We almost forget that art dealers discover new artists and promote their talents.

