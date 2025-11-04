Les rendez-vous des Friendciscaines Jacques Henri Lartigue, chroniqueur de Deauville Les Franciscaines Deauville Deauville

De 1904 à 1980, Jacques Henri Lartigue (1894 -1986) séjourne régulièrement à Deauville. Afin de conserver la mémoire de ses étés heureux, il consigne par écrit ses escapades dans des albums souvenirs qu’il illustre de ses photographies. Philippe Normand, qui fut en 2019 commissaire de l’exposition de plein-air « Le Deauville de Lartigue », en restitue l’élégance et la belle sensibilité, avec les mots et les images de Lartigue. .

From 1904 to 1980, Jacques Henri Lartigue (1894 -1986) was a regular visitor to Deauville. To preserve the memory of his happy summers, he wrote down his escapades in souvenir albums, which he illustrated with his photographs.

Von 1904 bis 1980 hielt sich Jacques Henri Lartigue (1894 -1986) regelmäßig in Deauville auf. Um die Erinnerung an seine glücklichen Sommer zu bewahren, schrieb er seine Eskapaden in Erinnerungsalben nieder, die er mit seinen Fotografien illustrierte.

Dal 1904 al 1980, Jacques Henri Lartigue (1894-1986) visitò regolarmente Deauville. Per conservare il ricordo delle sue estati felici, annotava le sue avventure in album di souvenir, che illustrava con le sue fotografie.

De 1904 a 1980, Jacques Henri Lartigue (1894-1986) visitó regularmente Deauville. Para conservar el recuerdo de sus felices veranos, anotaba sus escapadas en álbumes de recuerdos, que ilustraba con sus fotografías.

