Les rendez-vous des Friendciscaines : La Normandie des templiers Deauville
mardi 24 novembre 2026 · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Les rendez-vous des Friendciscaines : La Normandie des templiers
Les Franciscaines – Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 17:00:00
fin : 2026-11-24 18:00:00
Date(s) :
2026-11-24
En prologue du Millénaire des Normands, Michel Lécureur, écrivain né à Deauville, biographe et historien, et Philippe Normand, conseiller culturel des Franciscaines, restituent et commentent la création et l’histoire de l’Ordre des Templiers, avant de s’attacher à leur présence en Normandie.
En prologue du Millénaire des Normands, Michel Lécureur, écrivain né à Deauville, biographe et historien, et Philippe Normand, conseiller culturel des Franciscaines, restituent et commentent la création et l’histoire de l’Ordre des Templiers, avant de s’attacher à leur présence en Normandie. Entre faits établis et légendes tenaces, découvrez un héritage toujours perceptible aujourd’hui dans le paysage et la mémoire de la Normandie. .
Les Franciscaines – Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les rendez-vous des Friendciscaines : La Normandie des templiers
As a prologue to *The Millennium of the Normans*, Michel Lécureur, a writer born in Deauville, biographer and historian, and Philippe Normand, cultural adviser to the Franciscan Sisters, recount and comment on the founding and history of the Order of the Knights Templar, before turning their atte…
L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines : La Normandie des templiers Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville
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