Les rendez-vous des Friendciscaines La régie d’oeuvre d’art, de la conservation à l’exposition des collections Les Franciscaines Deauville Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines La régie d’oeuvre d’art, de la conservation à l’exposition des collections Les Franciscaines Deauville Deauville mardi 18 novembre 2025.

Les rendez-vous des Friendciscaines La régie d’oeuvre d’art, de la conservation à l’exposition des collections

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18 17:00:00

fin : 2025-11-18 18:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Métier de l’ombre, la régisseuse d’œuvres travaille au plus près des objets d’art pour veiller à leur sauvegarde tout en permettant leur mise en valeur auprès du public dans les meilleures conditions de conservation possibles.

Métier de l’ombre, la régisseuse d’œuvres travaille au plus près des objets d’art pour veiller à leur sauvegarde tout en permettant leur mise en valeur auprès du public dans les meilleures conditions de conservation possibles.

D’un musée parisien aux Franciscaines, des réserves à l’atelier de restauration ou encore du salon d’un collectionneur à la

salle d’exposition, venez suivre Flore Brizé Le Lion, régisseuse, au fil des multiples mouvements d’œuvres. .

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les rendez-vous des Friendciscaines La régie d’oeuvre d’art, de la conservation à l’exposition des collections

Working in the shadows, the art steward works in close proximity to art objects, safeguarding them and ensuring that they are presented to the public in the best possible conservation conditions.

German : Les rendez-vous des Friendciscaines La régie d’oeuvre d’art, de la conservation à l’exposition des collections

Als Schattenberuf arbeitet der Kunstverwalter in der Nähe von Kunstobjekten, um sie zu schützen und sie der Öffentlichkeit unter den bestmöglichen Aufbewahrungsbedingungen zu präsentieren.

Italiano :

Come lavoro dietro le quinte, il registrar d’arte lavora a stretto contatto con le opere d’arte per garantire che siano salvaguardate e presentate al pubblico nelle migliori condizioni di conservazione possibili.

Espanol :

Como trabajo entre bastidores, el registrador de arte trabaja muy cerca de las obras de arte para garantizar que se salvaguardan y se presentan al público en las mejores condiciones de conservación posibles.

L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines La régie d’oeuvre d’art, de la conservation à l’exposition des collections Deauville a été mis à jour le 2025-09-18 par OT SPL Deauville