Les rendez-vous des Friendciscaines L’âge ne fait rien à l’affaire Deauville
mardi 15 décembre 2026 · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Les rendez-vous des Friendciscaines L’âge ne fait rien à l’affaire
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 17:00:00
fin : 2026-12-15 18:00:00
Date(s) :
2026-12-15
Entre les fantasmes immémoriaux sur la jeunesse, qu’on suppose toujours ignare et indisciplinée, et les imaginaires funestes qui font du grand âge celui des dépassés et des acariâtres, l’âge semble être un critère universel de discrimination.
Entre les fantasmes immémoriaux sur la jeunesse, qu’on suppose toujours ignare et indisciplinée, et les imaginaires funestes qui font du grand âge celui des dépassés et des acariâtres, l’âge semble être un critère universel de discrimination. Sébastien Boulais, responsable pédagogique aux Franciscaines qui navigue entre tous les âges, vous propose de rechercher les fondements de ces discriminations par l’âge, qu’on peut appeler adultisme pour l’une et âgisme pour l’autre. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Les rendez-vous des Friendciscaines L’âge ne fait rien à l’affaire
Between the age-old stereotypes about young people who are always assumed to be ignorant and undisciplined and the bleak notions that portray old age as the realm of the obsolete and the cantankerous, age seems to be a universal criterion for discrimination.
L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines L’âge ne fait rien à l’affaire Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville
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