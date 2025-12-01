Les rendez-vous des Friendciscaines Le cinéma américain des années 1930 aux années 1950 Les Franciscaines Deauville Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines Le cinéma américain des années 1930 aux années 1950

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-12-16 17:00:00

fin : 2025-12-16 18:00:00

2025-12-16

Mélodrames, grands péplums, films noirs ou comique burlesque, Emmanuel Causse, médiateur culturel aux Franciscaines, propose un panorama de l’histoire du cinéma américain des années 30 aux années 50 à travers une multitude d’extraits et de redécouvertes.

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr

English : Les rendez-vous des Friendciscaines Le cinéma américain des années 1930 aux années 1950

Melodramas, grand peplums, films noirs or slapstick comedy, Emmanuel Causse, cultural mediator at Les Franciscaines, offers a panorama of the history of American cinema from the 30s to the 50s, through a multitude of excerpts and rediscoveries.

German : Les rendez-vous des Friendciscaines Le cinéma américain des années 1930 aux années 1950

Melodramen, große Peplums, Film Noir oder burleske Komik: Emmanuel Causse, Kulturvermittler bei den Franziskanerinnen, bietet einen Überblick über die Geschichte des amerikanischen Kinos von den 30er bis zu den 50er Jahren anhand einer Vielzahl von Ausschnitten und Wiederentdeckungen.

Italiano :

Melodrammi, grandi peplum, film noir o commedie slapstick, Emmanuel Causse, mediatore culturale di Les Franciscaines, offre una panoramica della storia del cinema americano dagli anni ’30 agli anni ’50 attraverso una serie di estratti e riscoperte.

Espanol :

Melodramas, grandes peplums, films noirs o comedias slapstick, Emmanuel Causse, mediador cultural en Les Franciscaines, ofrece un panorama de la historia del cine estadounidense de los años 30 a los 50 a través de un sinfín de extractos y redescubrimientos.

