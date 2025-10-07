Les rendez-vous des Friendciscaines Le photomaton, histoire d’une photographie sans photographe Les Franciscaines Deauville Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines Le photomaton, histoire d’une photographie sans photographe

Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados

Début : 2025-10-07 17:00:00

fin : 2025-10-07 18:00:00

2025-10-07

Le photomaton, largement utilisé par Pierre et Gilles dans le cadre de l’exposition « Pierre et Gilles, mondes marins », dépasse de loin sa fonction première.

Le photomaton, largement utilisé par Pierre et Gilles dans le cadre de l'exposition « Pierre et Gilles, mondes marins », dépasse de loin sa fonction première. Conçu à l'origine pour des usages administratifs et la réalisation de papiers d'identité, il devient rapidement un terrain d'expérimentation artistique. D'Andy Warhol à JR, en passant par Jean-Pierre Jeunet, de nombreux créateurs s'en sont emparés. Emma Crayssac, responsable de production des expositions temporaires, propose d'en découvrir l'histoire et les multiples détournements.

English : Les rendez-vous des Friendciscaines Le photomaton, histoire d’une photographie sans photographe

The photo booth, used extensively by Pierre et Gilles for the « Pierre et Gilles, mondes marins » exhibition, goes far beyond its original function.

German : Les rendez-vous des Friendciscaines Le photomaton, histoire d’une photographie sans photographe

Der Fotoautomat, der von Pierre und Gilles im Rahmen der Ausstellung « Pierre et Gilles, mondes marins » ausgiebig genutzt wurde, geht weit über seine eigentliche Funktion hinaus.

Italiano :

La cabina fotografica, ampiamente utilizzata da Pierre et Gilles nell’ambito della mostra « Pierre et Gilles, mondes marins », va ben oltre la sua funzione primaria.

Espanol :

El fotomatón, muy utilizado por Pierre et Gilles en el marco de la exposición « Pierre et Gilles, mondes marins », va mucho más allá de su función principal.

