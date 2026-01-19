Les rendez-vous des Friendciscaines L’illustration numérique décryptée

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-03 17:00:00

fin : 2026-02-03 18:00:00

Date(s) :

2026-02-03

A la découverte de l’univers fascinant de l’illustration numérique avec Evanne Dufeil à travers une conférence vivante mêlant réflexions, outils, techniques et démonstration en direct.

A la découverte de l’univers fascinant de l’illustration numérique avec Evanne Dufeil à travers une conférence vivante mêlant réflexions, outils, techniques et démonstration en direct. Du croquis traditionnel au rendu digital, chacun est invité à apprendre comment débuter, progresser et pourquoi pas fusionner les deux mondes créatifs ! .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rendez-vous des Friendciscaines L’illustration numérique décryptée

Discover the fascinating world of digital illustration with Evanne Dufeil in a lively lecture combining thoughts, tools, techniques and live demonstrations.

L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines L’illustration numérique décryptée Deauville a été mis à jour le 2026-01-19 par OT SPL Deauville