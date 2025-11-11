Les rendez-vous des Friendciscaines L’intime face aux écrans quels risques, quelles limites ? Les Franciscaines Deauville Deauville
Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados
2025-11-11 17:00:00
2025-11-11 18:30:00
2025-11-11
Que reste-t-il de l’intime lorsque les vies personnelles sont exposées — avec notre consentement — sur les réseaux
sociaux ?
Que reste-t-il de l’intime lorsque les vies personnelles sont exposées — avec notre consentement — sur les réseaux
sociaux ? À l’invitation du Caféphilo de Trouville, Marie-Pierre Samitier, écrivaine et journaliste à France 2, propose d’explorer les nouvelles frontières de l’intime et de s’interroger sur la relation à autrui, désormais de plus en plus médiatisée par les écrans, en convoquant deux philosophes Edmund Husserl et Emmanuel Levinas. .
Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20 contact@lesfranciscaines.fr
English : Les rendez-vous des Friendciscaines L’intime face aux écrans quels risques, quelles limites ?
What remains of intimacy when personal lives are exposed with our consent on social networks?
networks?
German : Les rendez-vous des Friendciscaines L’intime face aux écrans quels risques, quelles limites ?
Was bleibt von der Intimität übrig, wenn das persönliche Leben mit unserer Zustimmung in sozialen Netzwerken zur Schau gestellt wird?
sozialen Netzwerken veröffentlicht werden?
Italiano :
Cosa rimane dell’intimità quando la vita personale viene esposta con il nostro consenso sui social network?
reti?
Espanol :
¿Qué queda de la intimidad cuando la vida personal se expone -con nuestro consentimiento- en las redes sociales?
redes?
