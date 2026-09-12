Informations pratiques

Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines L’invention de la photographie, le daguerréotype en Basse-Normandie

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 17:00:00

fin : 2026-11-10 18:00:00

Date(s) :

2026-11-10

Dans le cadre du Bicentenaire de la photographie, Bernard Chéreau, historien et fondateur du Centre photographique Henri Magron, vous conte l’essor du daguerréotype en Normandie.

Dans le cadre du Bicentenaire de la photographie, Bernard Chéreau, historien et fondateur du Centre photographique Henri Magron, vous conte l’essor du daguerréotype en Normandie, depuis le travail amateur d’Alphonse de Brébisson et Adolphe Humbert de Molard jusqu’aux premiers studios de professionnels normands Nessy et Dubosq. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Les rendez-vous des Friendciscaines L’invention de la photographie, le daguerréotype en Basse-Normandie

As part of the Bicentenary of Photography, Bernard Chéreau, historian and founder of the Henri Magron Photography Centre, recounts the rise of the daguerreotype in Normandy.

L’événement Les rendez-vous des Friendciscaines L’invention de la photographie, le daguerréotype en Basse-Normandie Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville