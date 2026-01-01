Les rendez-vous des Friendciscaines Représenter le monde, une brève histoire des cartes Deauville

Les rendez-vous des Friendciscaines Représenter le monde, une brève histoire des cartes

Comment en est-on venu à ce planisphère ? Quelles autres représentations du monde existent ? Comment les cartes ont-elles évolué au fil des siècles ?

L’Europe et l’Afrique au centre, le Nord en haut… chacun est habitué à voir la même carte du monde. Elle semble exister depuis toujours et n’est questionnée que rarement mais comment en est-on venu à ce planisphère ? Quelles autres représentations du monde existent ? Comment les cartes ont-elles évolué au fil des siècles ? C’est ce que propose de découvrir Bérangère Descamps, responsable de la médiation au cours de ce rendez-vous. .

How did we arrive at this planisphere? What other representations of the world exist? How have maps evolved over the centuries?

