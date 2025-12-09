Les rendez-vous des Friendciscaines Visite du Musée de Vancouver Les Franciscaines Deauville Deauville
Les Franciscaines Deauville 145b avenue de la République Deauville Calvados
Partir à l’autre bout du monde et à la découverte de la relation riche et complexe que l’humain entretient avec la forêt canadienne une médiatrice culturelle du Musée de Vancouver guidera son auditoire, à distance et en direct, à travers l’exposition « That Which Sustains Us », qui explore les traditions et savoirs liés à l’environnement des cultures autochtones et non-autochtones de la région de Vancouver. Une invitation à questionner la manière dont notre culture façonne notre interaction avec la nature. .
Travel to the other side of the world and discover the rich and complex relationship between humans and the Canadian forest: a cultural mediator from the Vancouver Museum will guide her audience, remotely and live, through the exhibition « That Which Sustains Us ».
Eine Kulturvermittlerin des Vancouver Museums wird ihr Publikum live und aus der Ferne durch die Ausstellung « That Which Sustains Us » führen.
Viaggiate dall’altra parte del mondo e scoprite il ricco e complesso rapporto che l’uomo ha con la foresta canadese: una mediatrice culturale del Museo di Vancouver guiderà il suo pubblico, a distanza e dal vivo, attraverso la mostra « That Which Sustains Us ».
Viaje al otro lado del mundo y descubra la rica y compleja relación que el ser humano mantiene con el bosque canadiense: una mediadora cultural del Museo de Vancouver guiará a su público, a distancia y en directo, a través de la exposición « Lo que nos sustenta ».
