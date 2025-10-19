Les rendez-vous des jardins La Verrerie Arles

Les rendez-vous des jardins La Verrerie Arles dimanche 19 octobre 2025.

Les rendez-vous des jardins

Dimanche 19 octobre 2025 de 13h30 à 17h. La Verrerie 4 Place Léopold Moulias Arles Bouches-du-Rhône

Les Rendez-vous des Jardins reviennent dimanche 19 octobre dès 13h30 à la Verrerie !

Ateliers, installations et découvertes autour de la nature et du numérique

Gratuit sur adhésion (1€). Infos & inscription programmation@laverreriearles.fr

Les rendez-vous des jardins, c’est un dimanche une fois par mois dans les jardins de la Verrerie à Arles (quartier de Trinquetaille).

C’est l’occasion de découvrir les activités du tiers-lieu citoyen installé sur le site, de faire ensemble et de (re)tisser du lien avec la nature … et entre nous

Retrouvez le programme du dimanche 19 octobre dès 13h30



LA VIE CACHÉE DES SOLS 14h-16h

Un atelier ludique pour découvrir la richesse du sol à travers un jeu des 7 familles. Une façon simple et amusante de faire connaissance avec ce monde vivant qui se cache sous nos pieds !

Avec Marine Buu, responsable du pôle nature de la Verrerie

(30 minutes par partie, possibilité de jouer plusieurs parties, enfants accompagnés)



EXPRESSION ANIMALE DANS LES ARTS MARTIAUX 14h-16h

Découvrons un aspect des arts martiaux chinois fondé sur les expressions animales !

Concept à la fois profond et ludique, nous explorerons comment incarner l’esprit de chaque animal et exprimer leurs caractéristiques dans l’exécution technique.

Avec David Lombardo, de l’école Kung Fu Wushu Yuan Shen

(tout public, enfants accompagnés)



IMPRESSIFLORA AUDIOPHILA (installation interactive) 14h-16h

Installation interactive dans les jardins de La Verrerie, entre végétal et numérique. Impressiflora Audiophila est une plante artificielle à croissance imprimée. Nourrie par la lumière et éveillée par le son, elle transforme les photons en images à pose longue, lentement imprimées sur un ruban de papier.

Découvrons cette installation qui lie technologie sobre et nature ! Avec Sébastien Thon, enseignant-chercheur à l’Université d’Aix-Marseille

(installation présentée dans le cadre du Festival Octobre Numérique)



ECHOLOGIC (installation interactive) 14h-16h

Consciente des limites franchies par la globalisation informatique et une certaine idée du progrès technique, une IA fait son retour à la terre. Installée dans les jardins du tiers-lieu La Verrerie, cette œuvre interactive en perma-computing, imaginée comme une IA retournant à la terre, dialoguait avec un potager en permaculture voisin pour questionner les liens entre technologies et écologies

Avec Sébastien Thon, enseignant-chercheur à l’Université d’Aix-Marseille

(installation présentée dans le cadre du Festival Octobre Numérique)



RESTITUTION JARDIN LIBRE (installation interactive) 14h-16h

Cette installation présente la station météo, conçue et développée par un groupe de travail au fil des ateliers numériques Jardin Libre . Autonome grâce à l’énergie solaire et équipée de capteurs d’humidité, de température et de pression, elle permet de documenter collectivement la vie du jardin via un wiki embarqué et des QR codes.

Avec Olivier Carpels, responsable du pôle numérique de la Verrerie

(installation présentée dans le cadre du Festival Octobre Numérique)



Le programme détaillé de tous les ateliers est disponible en ligne https://laverreriearles.fr/rendez-vous-des-jardins-du-dimanche-19-octobre/



Adresse Jardins de la Verrerie, chemin de la Verrerie, 13200 Arles (quartier de Trinquetaille).

Accès recommandé à pied, en bus (n°5 arrêt Verrerie) ou en vélo. Peu de stationnement voiture à proximité.



Les ateliers ont lieu en extérieur prévoir des vêtements adaptés !



Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter: programmation@laverreriearles.fr ! .

La Verrerie 4 Place Léopold Moulias Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 98 35 86 programmation@laverreriearles.fr

English :

Les Rendez-vous des Jardins return on Sunday October 19 from 1:30 pm at La Verrerie!

Workshops, installations and discoveries around nature and digital technology

Free with membership (1€). Info & registration: programmation@laverreriearles.fr

German :

Die Rendez-vous des Jardins kehren am Sonntag, den 19. Oktober ab 13.30 Uhr in die Verrerie zurück!

Workshops, Installationen und Entdeckungen rund um die Natur und die digitale Welt.

Kostenlos bei Mitgliedschaft (1€). Infos & Anmeldung: programmation@laverreriearles.fr

Italiano :

I Rendez-vous des Jardins tornano domenica 19 ottobre dalle 13.30 a La Verrerie!

Laboratori, installazioni e scoperte sulla natura e la tecnologia digitale.

Gratuito con iscrizione (1 euro). Info e iscrizioni: programmation@laverreriearles.fr

Espanol :

Vuelven los Rendez-vous des Jardins el domingo 19 de octubre a partir de las 13:30 en La Verrerie

Talleres, instalaciones y descubrimientos en torno a la naturaleza y la tecnología digital

Gratuito con la inscripción (1?). Información e inscripciones: programmation@laverreriearles.fr

L’événement Les rendez-vous des jardins Arles a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme d’Arles