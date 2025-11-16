Les rendez-vous des jardins Jardins de La Verrerie Arles

Les rendez-vous des jardins Dimanche 16 novembre 2025, 13h30 Jardins de La Verrerie Bouches-du-Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-16T13:30:00 – 2025-11-16T16:30:00

Fin : 2025-11-16T13:30:00 – 2025-11-16T16:30:00

Les rendez-vous des jardins, c’est un dimanche une fois par mois dans les jardins de la Verrerie à Arles (quartier de Trinquetaille).

C’est l’occasion de découvrir les activités du tiers-lieu citoyen installé sur le site, de faire ensemble et de (re)tisser du lien avec la nature … et entre nous !

Programme à venir

Pour s’inscrire c’est par ici : (lien à venir) ou par mail à programmation@laverreriearles.fr

>> Le programme détaillé de tous les ateliers* est disponible en ligne :

(lien à venir)

*************************************

*Les rendez-vous des jardins sont accessibles aux adhérents du tiers-lieu sur inscription avec une jauge limitée

>> adhésion libre au tiers-lieu à partir de 1€ en ligne : https://bit.ly/4abCg4m

>> lien d’inscription aux ateliers sur le programme détaillé

Les ateliers ont lieu en extérieur sur le site de la Verrerie, chemin de la Verrerie à Arles. Prévoir une tenue adaptée en fonction de la météo !

>> Accès recommandé : à pied, en bus (n°5 – arrêt Verrerie) ou en vélo. Peu de stationnement voiture à proximité.

En cas de très mauvaise météo, une annonce est faite sur la page Facebook (http://www.facebook.com/destinationtierslieu) et l’événement est annulé.

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par mail : programmation@laverreriearles.fr

Des ateliers pour petits et grands en plein air nature jardins

Graphisme : A. Quinto/F. Lacotte sur une proposition graphique de Droit de Regard