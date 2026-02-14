Les rendez-vous des jardins, Jardins de La Verrerie, Arles

Les rendez-vous des jardins Dimanche 22 février, 13h30 Jardins de La Verrerie Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Les rendez-vous des jardins, c’est un dimanche une fois par mois dans les jardins de la Verrerie à Arles (quartier de Trinquetaille).

C’est l’occasion de découvrir les activités du tiers-lieu citoyen installé sur le site, de faire ensemble et de (re)tisser du lien avec la nature … et entre nous !

Retrouvez le programme du dimanche 22 février dès 13h30, une journée placée sous le signe du compost et du recyclage ♻️ :

FABRIQUONS UN LOMBRICOMPOSTEUR – 14h-16h

Atelier bricolage au jardin pour construire ensemble un lombricomposteur en bois. Un temps partagé pour bricoler, tester et apprendre en faisant.

Avec Georges, bénévole adhérent du tiers-lieu

(tout public, dès 8 ans, enfants accompagnés)

♻️ LES SECRETS DU COMPOST – 14h-16h

Pour lever le voile sur le compost, un atelier joyeux et vivant au jardin Nous explorerons ensemble ses secrets, les bons réflexes à adopter, et quelques astuces pour transformer nos restes du quotidien en vraie ressource !

avec Marine, responsable du pôle nature du tiers-lieu

(tout public, en continu pendant 2h)

‍♀️ RECENTRAGE PHYSIQUE ET RE-HARMONISATION EMOTIONNELLE GRACE AU QI JONG – 14h-16h

Dans la thématique du jour autour du recyclage, cet atelier propose un temps d’écologie personnelle : prendre soin de soi par le rééquilibrage physique, émotionnel et énergétique grâce au Qi Gong, art de santé chinois millénaire.

avec David Lombardo, de l’école Kung Fu Wushu Yuan Shen

(tout public, dès 8 ans, enfants accompagnés)

Les ateliers sont gratuits pour les adhérent.e.s : adhésion annuelle à prix libre à partir de 1€ en ligne ou sur place le Jour J

✍️ Pour s’inscrire aux ateliers, c’est sur place ou directement ici

Ou par mail à programmation@laverreriearles.fr

Le programme détaillé de tous les ateliers est disponible en ligne

Adresse : Jardins de la Verrerie, chemin de la Verrerie, 13200 Arles (quartier de Trinquetaille).

Accès recommandé : à pied, en bus (n°5 – arrêt Verrerie) ou en vélo. Peu de stationnement voiture à proximité.

Les ateliers ont lieu en extérieur : prévoir des vêtements adaptés !

Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter: programmation@laverreriearles.fr !

Des ateliers pour petits et grands en plein air jardin ruche

