Les rendez-vous des médiathèques d’Andaine Passais Médiathèque de Céaucé Domfront en Poiraie 4 juillet 2025 19:00

Orne

Les rendez-vous des médiathèques d’Andaine Passais Médiathèque de Céaucé 5 place de l’église Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 19:00:00

fin : 2025-07-04 20:30:00

Date(s) :

2025-07-04

Que faire en médiathèque en juillet :

– TEA TIME Conversations en français et en anglais autour d’une cup of tea.

Animées par Anatole, Solène et Graham mardi 1er juillet à Juvigny-sous-Andaine et vendredi 18 juillet à la Chapelle d’Andaine à 16h.

-CONTE MUSICAL “GASTRONOMIK’ Jean-Claude ROCHE et ses Perculinaires vous invitent dans le jardin situé derrière la médiathèque de Ceaucé pour un conte participatif ouvert à tous. Suivi d’un pique-nique partagé vendredi 4 juillet à Céaucé à 19h

-RENDEZ-VOUS SCRABBLE mardi 8 juillet à Céaucé 14h30 à 16h30.

– ÉCHECS ET R.i.M vendredis 11 et 18 juillet à Juvigny sous Andaine de 14h30 à 16h.

– Bol d’air Lectures d’été hors les murs à 10h30

Mardi 22 juillet à l’arboretum de Juvigny-sous-Andaine,

Mercredi 23 juillet au petit bassin du plan d’eau de Saint-Fraimbault

Jeudi 24 juillet au jardin derrière la médiathèque de Céaucé

Vendredi 25 juillet au parc du Château de Bagnoles-de-l’Orne

Que faire en médiathèque en juillet :

– TEA TIME Conversations en français et en anglais autour d’une cup of tea.

Animées par Anatole, Solène et Graham mardi 1er juillet à Juvigny-sous-Andaine et vendredi 18 juillet à la Chapelle d’Andaine à 16h.

-CONTE MUSICAL “GASTRONOMIK’ Jean-Claude ROCHE et ses Perculinaires vous invitent dans le jardin situé derrière la médiathèque de Ceaucé pour un conte participatif ouvert à tous. Suivi d’un pique-nique partagé vendredi 4 juillet à Céaucé à 19h

-RENDEZ-VOUS SCRABBLE mardi 8 juillet à Céaucé 14h30 à 16h30.

– ÉCHECS ET R.i.M vendredis 11 et 18 juillet à Juvigny sous Andaine de 14h30 à 16h.

– Bol d’air Lectures d’été hors les murs à 10h30

Mardi 22 juillet à l’arboretum de Juvigny-sous-Andaine,

Mercredi 23 juillet au petit bassin du plan d’eau de Saint-Fraimbault

Jeudi 24 juillet au jardin derrière la médiathèque de Céaucé

Vendredi 25 juillet au parc du Château de Bagnoles-de-l’Orne .

Médiathèque de Céaucé 5 place de l’église

Domfront en Poiraie 61330 Orne Normandie +33 2 33 96 44 97 rim@ccandainepassais.fr

English : Les rendez-vous des médiathèques d’Andaine Passais

What to do in the media library in July :

– TEA TIME Conversations in French and English over a cup of tea.

Hosted by Anatole, Solène and Graham: Tuesday July 1 in Juvigny-sous-Andaine and Friday July 18 in La Chapelle d’Andaine at 4pm.

-GASTRONOMIK’ MUSICAL TALK Jean-Claude ROCHE and his Perculinaires invite you to the garden behind the Ceaucé media library for a participatory tale open to all. Followed by a shared picnic: Friday, July 4, 7pm, Céaucé

-RENDEZ-VOUS SCRABBLE Tuesday, July 8 at Céaucé 2.30pm to 4.30pm.

– CHESS AND R.i.M.: Fridays July 11 and 18 at Juvigny sous Andaine, 2.30 to 4pm.

– Bol d?air Lectures d’été hors les murs at 10:30 am:

Tuesday, July 22 at the arboretum in Juvigny-sous-Andaine,

Wednesday, July 23 at the small pond in Saint-Fraimbault

Thursday, July 24 in the garden behind the Céaucé media library

Friday, July 25 in the park of the Château de Bagnoles-de-l’Orne

German :

Was kann man im Juli in der Mediathek machen :

– TEA TIME Gespräche auf Französisch und Englisch rund um einen Cup of Tea.

Geleitet von Anatole, Solène und Graham: Dienstag, den 1. Juli in Juvigny-sous-Andaine und Freitag, den 18. Juli in La Chapelle d’Andaine um 16 Uhr.

-CONTETE MUSICAL ?GASTRONOMIK’ Jean-Claude ROCHE und seine Perkussionisten laden Sie in den Garten hinter der Mediathek von Ceaucé zu einem partizipativen Märchen ein, das für alle offen ist. Anschließend gemeinsames Picknick: Freitag, 4. Juli in Ceaucé um 19 Uhr

-RENDEZ-VOUS SCRABBLE Dienstag, 8. Juli in Céaucé 14:30 bis 16:30 Uhr.

– Schach und R.i.M.: Freitag, 11. und 18. Juli in Juvigny sous Andaine von 14:30 bis 16:00 Uhr.

– Bol d’air Lectures d’été hors les murs um 10:30 Uhr :

Dienstag, 22. Juli im Arboretum von Juvigny-sous-Andaine,

Mittwoch, 23. Juli am kleinen Becken des Plan d’eau in Saint-Fraimbault

Donnerstag, 24. Juli im Garten hinter der Mediathek von Céaucé

Freitag, 25. Juli im Park des Schlosses von Bagnoles-de-l’Orne

Italiano :

Cosa fare in mediateca a luglio :

– TEA TIME Conversazioni in francese e inglese davanti a una tazza di tè.

Ospitati da Anatole, Solène e Graham: martedì 1 luglio a Juvigny-sous-Andaine e venerdì 18 luglio a La Chapelle d’Andaine alle 16.00.

-TALK MUSICALE « GASTRONOMIK » Jean-Claude ROCHE e i suoi Perculinaires vi invitano nel giardino dietro la mediateca di Ceaucé per una sessione di narrazione partecipata aperta a tutti. Seguirà un picnic condiviso: venerdì 4 luglio al Céaucé alle 19.00

-INCONTRO DI SCRABBLE Martedì 8 luglio al Céaucé dalle 14.30 alle 16.30.

– SCACCHI E R.i.M.: venerdì 11 e 18 luglio a Juvigny sous Andaine, dalle 14.30 alle 16.00.

– Bol d’air Lectures d’été hors les murs alle 10.30:

Martedì 22 luglio presso l’arboreto di Juvigny-sous-Andaine,

Mercoledì 23 luglio presso il laghetto di Saint-Fraimbault

Giovedì 24 luglio nel giardino dietro la mediateca di Céaucé

Venerdì 25 luglio nel parco del Castello di Bagnoles-de-l’Orne

Espanol :

Qué hacer en la mediateca en julio :

– TEA TIME Conversaciones en francés e inglés alrededor de una taza de té.

A cargo de Anatole, Solène y Graham: martes 1 de julio en Juvigny-sous-Andaine y viernes 18 de julio en La Chapelle d’Andaine a las 16:00 h.

-CHARLA MUSICAL « GASTRONOMIK » Jean-Claude ROCHE y sus Perculinaires le invitan al jardín situado detrás de la mediateca de Ceaucé para una sesión participativa de cuentacuentos abierta a todos. Seguido de un picnic compartido: viernes 4 de julio en Céaucé a las 19:00 h

-ENCUENTRO DE SCRABBLE Martes 8 de julio en Céaucé de 14.30 a 16.30 h.

– AJEDREZ Y R.I.M.: viernes 11 y 18 de julio en Juvigny sous Andaine, de 14.30 a 16.00 h.

– Bol d’air Lectures d’été hors les murs a las 10.30 h:

Martes 22 de julio en el arboreto de Juvigny-sous-Andaine,

Miércoles 23 de julio en el pequeño estanque de Saint-Fraimbault

Jueves 24 de julio en el jardín situado detrás de la mediateca de Céaucé

Viernes 25 de julio en el parque del castillo de Bagnoles-de-l’Orne

L’événement Les rendez-vous des médiathèques d’Andaine Passais Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2025-06-25 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne