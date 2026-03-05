Les rendez-vous des véhicules anciens Quai des mariniers Lechâtelet

Les rendez-vous des véhicules anciens

Quai des mariniers Bord de Saône Lechâtelet Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:30:00

fin : 2026-04-05 12:30:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-05-03 2026-06-07 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-06 2026-10-04

Le rendez-vous mensuel pour découvrir des véhicules anciens

Chaque 1er dimanche de Mars à Octobre 2026, de 9h30 à 12h30 .

Quai des mariniers Bord de Saône Lechâtelet 21250 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 22 22 88 amicalevrl21@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rendez-vous des véhicules anciens

L’événement Les rendez-vous des véhicules anciens Lechâtelet a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Rives de Saône