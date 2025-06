Les rendez-vous d’été Carte blanche au Rock Jazz Fusion – École de musique et de danse intercommunale Saint-Romain-de-Colbosc 1 juillet 2025 20:00

Seine-Maritime

Les rendez-vous d’été Carte blanche au Rock Jazz Fusion École de musique et de danse intercommunale Rue Henri Odievre Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Les professeurs de l’École de musique et de danse vous proposent un concert exceptionnel autour d’un répertoire audacieux allant de Scott Henderson, à Chick Corea en passant par UZEB et bien d’autres surprises…

Une occasion unique de découvrir l’énergie du rock progressif et la finesse du jazz fusion à travers des performances instrumentales explosives et captivantes. Ne manquez pas ce rendez-vous musical inédit, au sein de l’auditorium de l’École de musique et de danse.

Proposé par l’École de musique et de danse intercommunale

Durée 1h

Tout public

Accès libre (dans la limite des places disponibles)

École de musique et de danse intercommunale Rue Henri Odievre

Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie animations-culturelles@lehavremetro.fr

English : Les rendez-vous d’été Carte blanche au Rock Jazz Fusion

Teachers from the École de musique et de danse present an exceptional concert featuring a daring repertoire ranging from Scott Henderson and Chick Corea to UZEB and many other surprises?

A unique opportunity to discover the energy of progressive rock and the finesse of jazz fusion through explosive and captivating instrumental performances. Don’t miss this unique musical event in the auditorium of the École de musique et de danse.

Presented by the École de musique et de danse intercommunale

Duration: 1 hour

Open to all

Free admission (subject to availability)

German :

Die Lehrer der Musik- und Tanzschule bieten Ihnen ein außergewöhnliches Konzert mit einem gewagten Repertoire, das von Scott Henderson über Chick Corea bis hin zu UZEB und vielen anderen Überraschungen reicht

Eine einzigartige Gelegenheit, die Energie des Progressive Rock und die Finesse des Fusion-Jazz durch explosive und fesselnde Instrumentaldarbietungen zu entdecken. Verpassen Sie nicht diese einzigartige musikalische Veranstaltung im Auditorium der Musik- und Tanzschule.

Angeboten von der Ecole de musique et de danse intercommunale (Interkommunale Musik- und Tanzschule)

Dauer: 1 Stunde

Für alle Altersgruppen

Freier Zugang (im Rahmen der verfügbaren Plätze)

Italiano :

Gli insegnanti dell’École de musique et de danse organizzano un concerto eccezionale con un repertorio audace che spazia da Scott Henderson e Chick Corea agli UZEB e molte altre sorprese?

Un’occasione unica per scoprire l’energia del rock progressivo e la finezza del jazz fusion attraverso performance strumentali esplosive e accattivanti. Non perdetevi questo evento musicale unico nell’auditorium dell’École de musique et de danse.

Presentato dalla Scuola Intercomunale di Musica e Danza

Durata: 1 ora

Aperto a tutti

Ingresso libero (fino a esaurimento posti)

Espanol :

Los profesores de la Escuela de Música y Danza ofrecen un concierto excepcional con un repertorio atrevido que va desde Scott Henderson y Chick Corea hasta UZEB y muchas otras sorpresas?

Una oportunidad única para descubrir la energía del rock progresivo y la delicadeza del jazz fusión a través de interpretaciones instrumentales explosivas y cautivadoras. No se pierda este acontecimiento musical único en el auditorio de la École de musique et de danse.

Presentado por la Escuela Intercomunal de Música y Danza

Duración: 1 hora

Abierto a todos

Entrada gratuita (según disponibilidad)

