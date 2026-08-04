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Les rendez-vous d’été exposition Rue Louis d’Estouteville Hambye

vendredi 7 août 2026 · Rue Louis d'Estouteville · Hambye

Les rendez-vous d’été exposition Rue Louis d’Estouteville Hambye

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Rue Louis d'Estouteville
Adresse
Chapelle Sainte-Thérèse
Ville
50450 Hambye
Département
Manche
Tarif

Hambye

Les rendez-vous d’été exposition

Rue Louis d’Estouteville Chapelle Sainte-Thérèse Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-07

Exposition de peinture et photographie Véronique Le Marchand, Élisabeth Nodinot, Jean-Pierre Thomas.
Rendez-vous à la chapelle Sainte-Thérèse, vendredi 7 août 17h, samedi 8 et dimanche 9 août 9h-18h.   .

Rue Louis d’Estouteville Chapelle Sainte-Thérèse Hambye 50450 Manche Normandie  

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English : Les rendez-vous d’été exposition

L’événement Les rendez-vous d’été exposition Hambye a été mis à jour le 2026-07-30 par Coutances Tourisme

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