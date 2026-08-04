Les rendez-vous d’été exposition Rue Louis d’Estouteville Hambye
vendredi 7 août 2026 · Rue Louis d'Estouteville · Hambye
Informations pratiques
Hambye
Les rendez-vous d’été exposition
Rue Louis d’Estouteville Chapelle Sainte-Thérèse Hambye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-07
Exposition de peinture et photographie Véronique Le Marchand, Élisabeth Nodinot, Jean-Pierre Thomas.
Rendez-vous à la chapelle Sainte-Thérèse, vendredi 7 août 17h, samedi 8 et dimanche 9 août 9h-18h. .
Rue Louis d’Estouteville Chapelle Sainte-Thérèse Hambye 50450 Manche Normandie
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English : Les rendez-vous d’été exposition
L’événement Les rendez-vous d’été exposition Hambye a été mis à jour le 2026-07-30 par Coutances Tourisme
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