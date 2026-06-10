Les rendez-vous d’été Germinal Rue de la Cour Masure Saint-Aubin-Routot
Les rendez-vous d’été Germinal Rue de la Cour Masure Saint-Aubin-Routot samedi 18 juillet 2026.
Saint-Aubin-Routot
Les rendez-vous d’été Germinal
Rue de la Cour Masure Cour Masure Saint-Aubin-Routot Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 18:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Étienne Lantier, mineur au chômage, arrive sur un carreau de mine du Nord de la France. Prenant fait et cause pour les mineurs, il les pousse à la grève quand la compagnie décide
de baisser les salaires.
Adapté du chef-d’œuvre d’Émile Zola, le spectacle Germinal des Batteurs de Pavés met en scène en rue ! la lutte des classes au gré d’un spectacle interactif où les enfants vont presque jouer tous les rôles.
Dès 6 ans
Durée 50 min
Tout public .
Rue de la Cour Masure Cour Masure Saint-Aubin-Routot 76430 Seine-Maritime Normandie animations-culturelles@lehavremetro.fr
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English : Les rendez-vous d’été Germinal
L’événement Les rendez-vous d’été Germinal Saint-Aubin-Routot a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie