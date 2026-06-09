Les rendez-vous d’été Les (presque) musiciens de Brème Cour de l’école Jean-Louis du Douet Saint-Vincent-Cramesnil

Saint-Vincent-Cramesnil

Les rendez-vous d’été Les (presque) musiciens de Brème

Cour de l’école Jean-Louis du Douet 411 Grand’rue Saint-Vincent-Cramesnil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 16:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Les (presque) comédiens de Brême se présentent comme un duo de clowns naïfs au ton drôle et décalé, farfelu parfois, où l’humour et le théâtre rencontrent l’univers du conte. Deux personnages, comédiens (non reconnus) de profession, tombent nez à nez avec leur public, à l’image d’une rencontre impromptue. Ils ont préparé une pièce inspirée du célèbre conte Les musiciens de Brême. Les voilà à raconter cette histoire à l’aide d’accessoires qui leur tombent sous la main, avec une envie d’interaction et de rire, chacun tirant la couverture à soi. Les dialogues, modernes et percutants, inspirés de la pop-culture, présentent une double-lecture, idéale pour toucher un public familial. Petits et grands y trouvent leur compte pour un moment de partage et de joie. Un spectacle aux allures de stand-up, du théâtre d’objets, d’improvisation, du masque ou encore du doublage. Le tout sur une bande-son rythmée et pétillante

Durée 50 min

Tout public .

Cour de l’école Jean-Louis du Douet 411 Grand’rue Saint-Vincent-Cramesnil 76430 Seine-Maritime Normandie animations-culturelles@lehavremetro.fr

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English : Les rendez-vous d’été Les (presque) musiciens de Brème

L’événement Les rendez-vous d’été Les (presque) musiciens de Brème Saint-Vincent-Cramesnil a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie