Les rendez-vous d’été Musique de chambre Parc Éco Normandie Saint-Romain-de-Colbosc

Saint-Romain-de-Colbosc

Les rendez-vous d’été Musique de chambre

Parc Éco Normandie Château de Gromesnil Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

L’École de musique et de danse intercommunale vous donne rendez-vous au Château de Gromesnil pour un nouveauconcert de la saison estivale.

Une occasion de découvrir ou de redécouvrir des œuvres qui figurent parmi les plus raffinées de la musique de chambre. Du Trio no. 3 en Ré mineur pour flûte, alto et violoncelle de François Devienne à celui d’Albert Roussel en passant par différents duos et trios, ce programme délicat et riche en nuances vous emmènera dans un voyage musical tout en élégance et émotion.

Nicolas Siourt (flûte traversière), Dominika Marska (alto) et Ariane Dussart (violoncelle) vous feront partager leur passion et leur virtuosité dans ce moment unique, au son de ces instruments qui dialoguent avec finesse et harmonie.

Durée 1h

Tout public .

Parc Éco Normandie Château de Gromesnil Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie animations-culturelles@lehavremetro.fr

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English : Les rendez-vous d’été Musique de chambre

L’événement Les rendez-vous d’été Musique de chambre Saint-Romain-de-Colbosc a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie