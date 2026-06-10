Les rendez-vous d’été Pelat Cour de l’école Les Vikings Turretot mercredi 15 juillet 2026.

Turretot

Les rendez-vous d’été Pelat

Cour de l’école Les Vikings 2 Place de l’Église Turretot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Un homme et un mât de bois de 4 mètres de long, un panier rempli d’accessoires.

Du cirque de rue évoquant les fêtes de village et leurs mâts de cocagne, pour frémir, rire, être impressionnés et, finalement, nous retrouver tous ensemble.

Durée 45 min

Tout public .

Cour de l’école Les Vikings 2 Place de l’Église Turretot 76280 Seine-Maritime Normandie animations-culturelles@lehavremetro.fr

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English : Les rendez-vous d’été Pelat

L’événement Les rendez-vous d’été Pelat Turretot a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie