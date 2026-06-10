Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les rendez-vous d’été Pelat Cour de l’école Les Vikings Turretot

Les rendez-vous d’été Pelat Cour de l’école Les Vikings Turretot mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Cour de l’école Les Vikings

Adresse : 2 Place de l'Église

Ville : 76280 Turretot

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Turretot

Les rendez-vous d’été Pelat

Cour de l’école Les Vikings 2 Place de l’Église Turretot Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Un homme et un mât de bois de 4 mètres de long, un panier rempli d’accessoires.

Du cirque de rue évoquant les fêtes de village et leurs mâts de cocagne, pour frémir, rire, être impressionnés et, finalement, nous retrouver tous ensemble.

Durée 45 min
Tout public   .

Cour de l’école Les Vikings 2 Place de l’Église Turretot 76280 Seine-Maritime Normandie   animations-culturelles@lehavremetro.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les rendez-vous d’été Pelat

L’événement Les rendez-vous d’été Pelat Turretot a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie