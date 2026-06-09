Les rendez-vous d’été Plan B Centre de loisirs Beaurepaire

Beaurepaire

Les rendez-vous d’été Plan B

Centre de loisirs 5 Chemin de Guernesey Beaurepaire Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Plan B est une histoire de mots. Ou même, disons carrément une aventure de lettres. Jalonnée de péripéties, de jeux de mots et de rebondissements sémantiques à tout va, vous ne saurez plus où donner de la tête !*

Un pupitre. Un livre. Des lettres. Tandis que celles-ci chantonnent gaiement dans le jardin, un drame va survenir et perturber la quiétude de ce mardi printanier. Qui pourrait avoir intérêt à orchestrer ce terrible assassinat ? Où peut-elle bien se cacher ? En un mot, Plan B est une histoire sans mots dits ni mots doux, truffée de non-dits, qui raconte tantôt à demi-mots, tantôt à mots couverts, la poursuite infernale d’une suspecte par un inspecteur, qui lui, ne semble pas avoir dit son dernier mot…

*Attention, tout ceci est à prendre strictement au pied de la lettre

À partir de 7 ans

Durée 30 min

Tout public .

Centre de loisirs 5 Chemin de Guernesey Beaurepaire 76280 Seine-Maritime Normandie animations-culturelles@lehavremetro.fr

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English : Les rendez-vous d’été Plan B

L’événement Les rendez-vous d’été Plan B Beaurepaire a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie