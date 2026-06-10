Les rendez-vous d’été Sous l’chantier, la plage Rue Guy de Maupassant Étainhus samedi 22 août 2026.

Étainhus

Les rendez-vous d’été Sous l’chantier, la plage

Rue Guy de Maupassant Cour de l’école Les Mille Pages Étainhus Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Travail, salaire, patron !

50 ans après mai 68, toujours cette même rengaine qui réveille au petit matin… qui donne un sens à l’existence… qui fait oublier les rêves les plus fous ? Et si j’avais le choix, je ferais quoi ? Rester, mais pourquoi ? Tout quitter, mais pour quoi ? Une cheffe de chantier, tout aussi en chantier que son chantier.

Un voyageur qui remplit d’adages son carnet de voyages. Et la route. Panneaux, plots et cheffe de chantier virevoltent dans un univers visuel, drôle et poétique où la bétonnière s’emballe. Faut-il arrêter cette machine infernale qui n’en finit plus de tourner ?

Main à main, jonglage et manipulation d’objets s’emmêlent et nous emmènent sur la route de la vie… Une vie décidément bien enchant(i)ée !

À partir de 3 ans

Durée 50 min

Tout public .

Rue Guy de Maupassant Cour de l’école Les Mille Pages Étainhus 76430 Seine-Maritime Normandie animations-culturelles@lehavremetro.fr

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English : Les rendez-vous d’été Sous l’chantier, la plage

L’événement Les rendez-vous d’été Sous l’chantier, la plage Étainhus a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie