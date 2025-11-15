Les rendez-vous divins au Château Bigaroux Château Bigaroux Saint-Sulpice-de-Faleyrens

Les rendez-vous divins au Château Bigaroux

Château Bigaroux 456 Route de Plaisance Saint-Sulpice-de-Faleyrens Gironde

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15 2025-11-16

Les Rendez-vous Divins, un voyage au coeur du vivant, du vin et des rencontres

Au programme

• Dégustation commentée du millésime 2023 avec Dominique Omnès, œnologue conseil,

• Atelier “Le vivant dans la vigne” animé par l’association BIOTOPE Festival (sur vos conseils)

• Démonstration de traction animale avec les chevaux d’Equitraction,

• Brunch gourmand & huîtres du Cap Ferret (sur réservation)

• Et une remise spéciale de –30 % sur les précommandes du millésime 2023. .

Château Bigaroux 456 Route de Plaisance Saint-Sulpice-de-Faleyrens 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 00 33 69 chateaubigaroux@gmail.com

