Les rendez-vous d’Octobre Musées et patrimoine Bourges

En octobre, découvrez Bourges autrement !

Tout au long du mois, les musées et la ville de Bourges vous invitent à explorer leur patrimoine à travers visites, rencontres et découvertes inédites.

Au programme visites express pour percer les secrets de l’architecture et des visites thématiques pour plonger dans l’histoire.

Des visites quotidiennes de la cathédrale et du centre historique sont aussi organisées, chaque samedi du mois, à 15h au départ de l’Office de Tourisme.

Assistez également à la conférence “Souffrir, guérir… ou pas, dans l’Antiquité” animée par Raphaël Durand, archéo-anthropologue.

Toutes les animations sont gratuites, et certaines sur inscription. .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

English :

In October, discover Bourges differently!

German :

Entdecken Sie Bourges im Oktober einmal anders!

Italiano :

In ottobre, scoprite Bourges in un modo completamente nuovo!

Espanol :

En octubre, descubra Bourges de una forma totalmente nueva

