Les rendez-vous du 08 à la Cité de l’Huître Cité de l’Huître Marennes-Hiers-Brouage

Les rendez-vous du 08 à la Cité de l’Huître

Cité de l’Huître BP60038 Marennes-Hiers-Brouage Charente-Maritime

Début : 2025-10-08 14:30:00

fin : 2025-10-08

2025-10-08

La Cité de l’huître vous propose un rendez-vous mensuel avec un ostréiculteur pour échanger sur son métier et ce mode de vie unique.

Cité de l’Huître BP60038 Marennes-Hiers-Brouage 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 78 98 contact@cite-huitre.com

English : 08 events at the Cité de l’Huître

The Cité de l’huître invites you to a monthly meeting with an oyster farmer to talk about his job and this unique way of life.

German : Die Termine vom 08 in der Cité de l’Huître

Die Cité de l’huître bietet Ihnen ein monatliches Treffen mit einem Austernzüchter an, bei dem Sie sich über seinen Beruf und diese einzigartige Lebensweise austauschen können.

Italiano :

La Cité de l’huître vi invita a un incontro mensile con un ostricoltore per parlare del suo lavoro e di questo stile di vita unico.

Espanol : Actos el 08 en la Cité de l’Huître

La Cité de l’huître le invita a un encuentro mensual con un ostricultor para hablarle de su oficio y de este modo de vida único.

