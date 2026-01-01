Les rendez-vous du Bécut #4 Salle du maître des forges Brocas

Les rendez-vous du Bécut #4

Salle du maître des forges Le bourg Brocas Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 10:00:00

fin : 2026-01-25 12:00:00

Date(s) :

2026-01-25

Le Bécut vous souhaite une année pleine de rencontres, de découvertes, de danse, de plaisir, de rigolades et de frangipane ! Pendant ce temps là, les dansheureuses continuent leur balade et vous proposent une nouvelle journée de stage de danse cette fois-ci à Brocas. On vous espère nombreux·ses !

Le Bécut, en personne, vous souhaite une année pleine de rencontres, de découvertes, de danse, de plaisir, de rigolades et de frangipane !

Pendant ce temps là, les dansheureuses continuent leur balade ! Iels profitent qu’il mange la galette pour vous annoncer discretos qu’iels organisent de nouveau une journée de stage, cette fois-ci à Brocas, au bord de l’étang.

On vous espère nombreuses et nombreux!

Journée ouverte à toustes !

Au programme:

Stage sauts béarnais Par Florine Baumbach 10h 10€

Repas tiré du sac 12h

Stage valse & polka Par Sebastian Castro 14h 10€

petit bal 17h gratuit .

Salle du maître des forges Le bourg Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 26 38 49 collectif.becut@proton.me

English : Les rendez-vous du Bécut #4

Le Bécut wishes you a year full of encounters, discoveries, dancing, fun and frangipane! Meanwhile, les dansheureuses are continuing their tour, with another day of dance workshops, this time in Brocas. We hope to see many of you there!

