Les Rendez-vous du Bouchon Bio Troyes 3 juillet 2025 07:00

Aube

Les Rendez-vous du Bouchon Bio Local de l’Association des champagnes biologiques Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

Chaque mois, l’Association des Champagnes Biologiques vous invite à découvrir la richesse des champagnes bio lors de ses Rendez-Vous du Bouchon Bio, organisés en plein cœur de Troyes.



Dans une ambiance conviviale, ces rencontres mensuelles mettent à l’honneur deux vignerons champenois engagés dans la viticulture biologique. L’occasion de venir écouter leurs parcours, comprendre leurs pratiques respectueuses de l’environnement et, bien sûr, déguster leurs cuvées*.



Ces rendez-vous se tiennent au 1 rue de Vauluisant, à quelques pas du cœur historique de Troyes, dans le charmant quartier surnommé « le bouchon de champagne », auquel l’événement rend hommage.



Gratuit et ouvert à toutes et tous, ce moment privilégié de partage permet de découvrir autrement le terroir champenois, à travers le regard et le savoir-faire de ses artisans passionnés.



(*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

Local de l’Association des champagnes biologiques

Troyes 10000 Aube Grand Est alternance@champagnesbiologiques.com

