Les Rendez-vous du Bouchon Bio Troyes

1 rue de Vauluisant Troyes Aube

Début : 2025-10-23 17:45:00

fin : 2025-10-23 20:00:00

2025-10-23

Les rendez-vous du Bouchon Bio font leur rentrée automnale !



L’été s’achève, mais les rencontres pétillantes continuent ! Profitez de l’ambiance chaleureuse de l’automne pour un moment de partage autour du champagne bio.



Ne manquez pas notre prochaine rencontre à destination du Grand Public, le jeudi 23 octobre prochain, avec notre sympathique vigneron bio Hervé Brisson(Vert-Toulon 51)



Thématique du mois Découverte des Blancs de Blancs Biologiques !



Le domaine HERVE BRISSON (51) vous embarquent pour un voyage au cœur de la viticulture bio !



Le vigneron vous fera découvrir son travail passionné au sein de la viticulture bio, ses actions pour la biodiversité, et bien sûr, vous invitera à déguster des champagnes qui pétillent de sens !



Places limitées Inscription obligatoire en ligne

Evènement gratuit ! Ouvert à tous.



Ce projet est soutenu par le Département de l’Aube.



(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

1 rue de Vauluisant Troyes 10000 Aube Grand Est

