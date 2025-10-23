Les Rendez-vous du Bouchon Bio Troyes
Les Rendez-vous du Bouchon Bio Troyes jeudi 23 octobre 2025.
Les Rendez-vous du Bouchon Bio
1 rue de Vauluisant Troyes Aube
Les rendez-vous du Bouchon Bio font leur rentrée automnale !
L’été s’achève, mais les rencontres pétillantes continuent ! Profitez de l’ambiance chaleureuse de l’automne pour un moment de partage autour du champagne bio.
Ne manquez pas notre prochaine rencontre à destination du Grand Public, le jeudi 23 octobre prochain, avec notre sympathique vigneron bio Hervé Brisson(Vert-Toulon 51)
Thématique du mois Découverte des Blancs de Blancs Biologiques !
Le domaine HERVE BRISSON (51) vous embarquent pour un voyage au cœur de la viticulture bio !
Le vigneron vous fera découvrir son travail passionné au sein de la viticulture bio, ses actions pour la biodiversité, et bien sûr, vous invitera à déguster des champagnes qui pétillent de sens !
Places limitées Inscription obligatoire en ligne
Evènement gratuit ! Ouvert à tous.
Ce projet est soutenu par le Département de l’Aube.
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
