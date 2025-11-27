Les Rendez-vous du Bouchon Bio Troyes

Les Rendez-vous du Bouchon Bio

Notre deuxième rendez-vous du Bouchon Bio arrive !

L’automne s’installe, mais nos rencontres pétillantes continuent ! Profitez de l’ambiance chaleureuse pour un moment de partage autour du Chaource et du Champagne Bio.



Ne manquez pas notre prochaine rencontre à destination du Grand Public, le Jeudi 27 novembre, avec notre sympathique vigneronne bio Stéphanie Doué-Kerbiriou du Champagne Didier Doué (Montgueux 10).



Le Champagne Didier Doué, situé sur les hauteurs de Montgueux, vous invite à découvrir ses pratiques biologiques. Stéphanie Kerbiriou Doué a décidé de reprendre le domaine familial à la suite de son père. Dynamique, entreprenante, ambitieuse et passionnée, elle partagera son travail et la richesse des terroirs très variés que proposent les coteaux de Montgueux.



Places limitées inscription obligatoire en ligne !

Évènement gratuit ! Ouvert à tous.

Ce projet est soutenu par le Département de l’Aube.



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



#champagnebiologique #chaource #champagne #viticulturebiologique #biodiversité #rencontre #Troyes #bouchonbio

Association des Champagnes Biologiques Troyes 10000 Aube Grand Est contact@champagnesbiologiques.com

