Les Rendez-Vous du Bouchon Bio Troyes
Les Rendez-Vous du Bouchon Bio Troyes jeudi 16 avril 2026.
Les Rendez-Vous du Bouchon Bio
1 rue de Vauluisant Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:00:00
fin : 2026-04-16 20:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Le printemps marque le retour de ces rencontres pétillantes !
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez partager un moment unique autour du Chaource et du Champagne Bio.
Prochain rendez-vous jeudi 16 avril
L’Association des Champagnes Biologiques a le plaisir d’accueillir Stéphanie Doué-Kerbiriou, vigneronne engagée du domaine familial Champagne Didier Doué, situé sur les hauteurs de Montgueux.
Passionnée et dynamique, elle vous fera découvrir
> son parcours et la reprise du domaine familial,
> ses pratiques en agriculture biologique,
> la richesse et la diversité des terroirs de Montgueux.
Thématique Chaource & Champagne !
Une alliance gourmande à ne pas manquer !
Événement gratuit ouvert à tous
Places limitées inscription obligatoire en ligne
>> Projet soutenu par le Département de l’Aube
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .
1 rue de Vauluisant Troyes 10000 Aube Grand Est contact@champagnesbiologiques.com
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English :
L’événement Les Rendez-Vous du Bouchon Bio Troyes a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne