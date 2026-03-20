Les Rendez-Vous du Bouchon Bio

1 rue de Vauluisant Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:00:00

fin : 2026-04-16 20:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Le printemps marque le retour de ces rencontres pétillantes !

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, venez partager un moment unique autour du Chaource et du Champagne Bio.



Prochain rendez-vous jeudi 16 avril

L’Association des Champagnes Biologiques a le plaisir d’accueillir Stéphanie Doué-Kerbiriou, vigneronne engagée du domaine familial Champagne Didier Doué, situé sur les hauteurs de Montgueux.



Passionnée et dynamique, elle vous fera découvrir

> son parcours et la reprise du domaine familial,

> ses pratiques en agriculture biologique,

> la richesse et la diversité des terroirs de Montgueux.



Thématique Chaource & Champagne !

Une alliance gourmande à ne pas manquer !



Événement gratuit ouvert à tous

Places limitées inscription obligatoire en ligne



>> Projet soutenu par le Département de l’Aube



(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération) .

1 rue de Vauluisant Troyes 10000 Aube Grand Est contact@champagnesbiologiques.com

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English :

L’événement Les Rendez-Vous du Bouchon Bio Troyes a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne