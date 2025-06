Les Rendez-vous du Central Parc route de Verdun Terville 4 juillet 2025 07:00

Moselle

Les Rendez-vous du Central Parc route de Verdun Central Parc Terville Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-04

fin : 2025-08-31

Date(s) :

2025-07-04

Cet été, la municipalité de Terville en partenariat avec le Tennis Club Tervillois, vous invitent à vous désaltérer ou vous restaurer tranquillement installés dans l’écrin de verdure du Central Parc.

Du 4 juillet au 31 août, les vendredis et samedis, une animation musicale vous sera offerte. Les dimanches, de 11h à 18h, les enfants pourront profiter gratuitement de structures gonflables installées sur le parvis du 112.Tout public

0 .

route de Verdun Central Parc

Terville 57180 Moselle Grand Est +33 3 82 88 82 88 contact@terville.fr

English :

This summer, the municipality of Terville, in partnership with the Tennis Club Tervillois, invites you to quench your thirst or enjoy a quiet meal in the greenery of the Central Parc.

From July 4 to August 31, Fridays and Saturdays will feature musical entertainment. On Sundays, from 11 a.m. to 6 p.m., children can enjoy free inflatables on the 112 forecourt.

German :

Diesen Sommer lädt Sie die Gemeinde Terville in Zusammenarbeit mit dem Tennis Club Tervillois dazu ein, im grünen Central Parc etwas zu trinken oder zu essen.

Vom 4. Juli bis zum 31. August wird Ihnen freitags und samstags musikalische Unterhaltung geboten. Sonntags von 11:00 bis 18:00 Uhr können sich die Kinder auf dem Vorplatz des 112 kostenlos auf einer Hüpfburg vergnügen.

Italiano :

Quest’estate, il Comune di Terville, in collaborazione con il Tennis Club Tervillois, vi invita a dissetarvi o a fare uno spuntino tranquillo nel verde del Parco Centrale.

Dal 4 luglio al 31 agosto, il venerdì e il sabato ci sarà musica dal vivo. La domenica, dalle 11.00 alle 18.00, i bambini potranno divertirsi con i gonfiabili gratuiti sul piazzale del 112.

Espanol :

Este verano, el municipio de Terville, en colaboración con el Club de Tenis Tervillois, le invita a saciar su sed o a disfrutar de un tranquilo tentempié en el verdor del Central Parc.

Del 4 de julio al 31 de agosto, habrá música en directo los viernes y sábados. Los domingos, de 11.00 a 18.00 h, los niños podrán disfrutar gratuitamente de hinchables en la explanada del 112.

L’événement Les Rendez-vous du Central Parc Terville a été mis à jour le 2025-06-23 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME