Les rendez-vous du château Château Bouly Saint-Loup-sur-Semouse

Les rendez-vous du château

Château Bouly 6B Av. Jacques Parisot, 70800 Saint-Loup-sur-Semouse Saint-Loup-sur-Semouse Haute-Saône

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-21 12:30:00

2025-12-13

Profitez de votre venue à Saint-Loup durant le marché de Noël pour découvrir la première édition des Rendez-vous du Château !

Le Château Bouly accueillera du samedi 13 décembre au dimanche 21 décembre une Exposition d’art réunissant plusieurs artistes aquarelliste, dessinateurs et photographes.

Entrée libre et gratuite pour l’exposition. Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Ateliers gratuits d’initiation à l’aquarelle • samedi 13 décembre à 14h30 • mardi 16 décembre à 15h • vendredi 19 décembre à 15h

Matériel fourni et vous repartez avec votre aquarelle ! Réservation obligatoire 03 84 49 06 22 .

Château Bouly 6B Av. Jacques Parisot, 70800 Saint-Loup-sur-Semouse Saint-Loup-sur-Semouse 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 06 22

