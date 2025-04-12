Petit Marché Artisanal et Gourmand Poligny
Petit Marché Artisanal et Gourmand Poligny mardi 11 novembre 2025.
Petit Marché Artisanal et Gourmand
Maison du Comté Poligny Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-11 10:30:00
fin : 2025-11-11 16:00:00
Date(s) :
2025-11-11
La Maison du Comté vous propose un petit marché automnal artisanal et gourmand !
Venez célébrer l’automne avec nous lors de ce marché artisanal et gourmand !
Au programme
-Dégustations de produits du terroir
-Créateurs et artisans locaux
-Animations gratuites proposées par Les Amis du Comté
-Ambiance conviviale pour toute la famille !
Lieu Maison du Comté, sur le parvis
Accès libre animations gratuite .
Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40 info@maisonducomte.com
English : Petit Marché Artisanal et Gourmand
German : Petit Marché Artisanal et Gourmand
Italiano :
Espanol :
L’événement Petit Marché Artisanal et Gourmand Poligny a été mis à jour le 2025-10-08 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)