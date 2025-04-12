Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Petit Marché Artisanal et Gourmand Poligny

Petit Marché Artisanal et Gourmand Poligny mardi 11 novembre 2025.

Petit Marché Artisanal et Gourmand

Maison du Comté Poligny Jura

Début : 2025-11-11 10:30:00
fin : 2025-11-11 16:00:00

2025-11-11

La Maison du Comté vous propose un petit marché automnal artisanal et gourmand !

Venez célébrer l’automne avec nous lors de ce marché artisanal et gourmand !
Au programme
-Dégustations de produits du terroir
-Créateurs et artisans locaux
-Animations gratuites proposées par Les Amis du Comté
-Ambiance conviviale pour toute la famille !
Lieu Maison du Comté, sur le parvis

Accès libre animations gratuite   .

Maison du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 78 40  info@maisonducomte.com

